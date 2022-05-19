Усть-Луга, Ленинградская область, 19 мая, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области 19 мая состоится ввод в эксплуатацию газопровода среднего давления и подключение первого домовладения к системе газоснабжения. Об этом 19 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

В результате завершения строительства распределительного газопровода общей протяженностью 16,5 км к системе снабжения газ смогут подключиться 978 домовладений указанного района.

При этом в общей сложности от жителей Ленинградской области собрано 20 тыс. заявок на подключение газа и с половиной из них уже заключены договоры. Также лидерами по количеству заявок являются Выборгский, Гатчинский, Всеволожский, Ломоносовский и Тосненский районы.

Отметим, власти Ленинградской области одними из первых увеличили меры социальной поддержки для снижения затрат жителей на газификацию домовладения, а также на установку и приобретение газоиспользующего оборудования.