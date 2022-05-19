* запрещённая в России организация

Джелалабад, Афганистан, 19 мая, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Трое членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты неизвестными боевиками в афганской провинции Нангархар.

Убийства

Местные источники сообщили газете «8 Собх», что инцидент произошёл на автостанции в уезде Чапархар близ города Джелалабада. По словам собеседников, стрелявшие боевики забрали с собой оружие талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

В последнее время в провинции Нангархар участились нападения на контрольно-пропускные пункты, транспортные средства, блокпосты и боевиков талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).