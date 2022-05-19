Оренбург, , 10:23 — REGNUM Судебные приставы Оренбургской области привлекли к административной ответственности московскую коллекторскую организацию за неправомерное «перекладывание долга». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Коллектор банка beaumo3

Оренбурженка пожаловалась в ведомство по поводу навязчивых телефонных звонков с угрозами из-за долга бывшего супруга. Незнакомцы представлялись судебными приставами и требовали погасить задолженность экс-мужа. Когда женщине сказали о планах по аресту имущества у неё дома, поскольку её адрес указан в качестве места жительства должника, то напуганная горожанка обратилась к сотрудникам УФССП.

Приставы провели проверку и установили, что звонки и угрозы шли от столичной коллекторской компании. Она получила сведения о просроченной задолженности мужчины и имела материальную заинтересованность в исполнении обязательств по договору, заключённому с банком.

За нарушения при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности коллектор оштрафован на 50 тыс. рублей. Постановление вступило в законную силу. Штраф оплачен.