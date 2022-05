Москва, , 10:23 — REGNUM Инициатива США о запрете для России расплачиваться по долговым обязательствам в долларах является «не самым плохим» решением для РФ. Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Kremlin.ru

«Американцы думают всё-таки запретить России расплачиваться по нашим долговым обязательствам в долларах. Не самое плохое для нас решение. Во-первых, всем понятно, что это политический дефолт, а не финансовый. Россия способна погашать любые свои обязательства в любой валюте, если не создавать ей искусственных проблем. Поэтому он никак не скажется на реальной финансовой репутации нашей страны», — написал Медведев.

Он также напомнил, что подобные действия Вашингтона, создающие технические помехи для исполнения обязательств Россией, «должны рассматриваться судом или как форс-мажор, или как виновное поведение кредитора».

Медведев подчеркнул, что российские средства при таком раскладе «не получат и сами американские держатели долговых бумаг»: «Причём по вине своей же страны. Сильный ход Байдена, укрепляющий доверие к своей финансовой системе на фоне инфляции и энергетического кризиса».

Зампред Совбеза РФ уверен, что выполнение таких обязательств в рублях также допустимо, поскольку это также будет надлежащее их исполнение в таких условиях: «А можно и не платить вовсе. И неистраченные деньги использовать именно на те цели, которые очень не понравятся американским маразматикам. Как говорится, he laughs best who laughs last…».