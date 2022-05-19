Олёкминск, Якутия, 19 мая, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Власти Якутии 19 мая ввели режим ЧС в селе Хоринцы Олекминского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе республики.

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Вода зашла в село — подтоплены дворы, некоторые дома и низины. Отмечается, что в Хоринцах организованы пункты временного размещения на базе врачебной амбулатории, также имеется резервный ПВР в детском саду.

В основном жители разместились у родственников в других населённых пунктах, два человека находятся в ПВР. Имеется достаточный запас воды, продуктов питания и обеззараживающих средств.

Принято решение о проведении взрывных работ ниже Русской речки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Олекминском районе Якутии есть угроза подтопления села Хоринцы — наблюдается подъём уровня воды из-за затора на реке Лена.