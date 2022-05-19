Сеул, , 10:20 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 507 человек. Об этом 19 мая сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 00:00 19 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 046 232 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 737 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 565 545 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,8%.

«Бустерную» дозу получили 5514 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 244 663 человека.

Четвертую дозу вакцины получили 56 694 человека. В общей сложности четвертую дозу получили 3 649 448 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 28 130 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 17 889 849.

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