Мадрид, , 10:18 — REGNUM Банк Испании заявил, что в июне он вновь понизит свой прогноз роста экономики страны на 2022 год — с 4,5%, рассчитанных в апреле. Об этом пишет агентство EFE.

Флаг Испании Efraimstochter

Пересмотр произошёл после того, как замедление ВВП Испании в первом квартале 2022 года оказалось «гораздо более интенсивным», чем ожидалось, и сопровождалось ростом базовой инфляции.

В опубликованном годовом отчете банка отмечается, что неэнергетическая инфляция в 2022 году вырастет больше, чем ожидалось, в то время как рост цен на энергоносители будет более скромным, в том числе благодаря реализации механизма ограничения цен на газ и снижения цен на электроэнергию.