Москва, 19 мая, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Родственник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Боранбаев может уже в ближайшее время выкупить российский бизнес компании McDonald’s, ранее заявившей об уходе с местного рынка. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает издание The Bell.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Макдональдсе

Боранбаев владеет компанией «Региональная сеть предприятий питания» («СПП»). Ранее она управляла сетью McDonald’s в Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Курганской, Тюменской и Кировской областях. Кроме того, предпринимателю принадлежит франшиза McDonald’s в Белоруссии и Казахстане.

Ещё одним потенциальным претендентом на покупку называют ООО «ГиД» нефтяника из Новокузнецка Александра Говора. Компания управляла 25 ресторанами сети в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

Собеседник издания добавили, что о сделке может быть официально объявлено уже в четверг, 19 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Макдональдс», которая проработала в России более 30 лет, объявила о закрытии сети своих ресторанов в марте. Два месяца спустя компания объявила об окончательном уходе с российского рынка и продаже всех торговых точек.

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Как заверил губернатор Московской области Андрей Воробьев, все рабочие места в сети ресторанов «Макдоналдс» будут сохранены после того, как компания передаст партнерам свой бизнес в России

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