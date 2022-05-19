Нур-Султан, , 10:17 — REGNUM Департамент Агентства по финансовому мониторингу по ВКО Казахстана выявил крупные хищения государственных средств на оборонных заказах, которые выполнял «Семипалатинский машиностроительный завод». Об этом 19 мая сообщает пресс-служба ведомства.

Цех завода им. Кагановича по ремонту танков

«Хищение осуществлялось путём завышения стоимости запасных частей и поставки в различные войсковые части страны бывших в эксплуатации двигателей для танков, а также танковых шлемофонов», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, объём выявленных хищений превышает 1 млрд тенге ($2,3 млн). Суд установил, что заместитель генерального директора завода К. Сулейменов организовал поставку старых двигателей, вплоть до 1985 года выпуска.

Сообщается, что его приговорили к семи годам тюремного заключения.