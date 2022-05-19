Луганск, 19 мая, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики контролируют 90% своей территории. Об этом 19 мая сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Цуканов М.В Флаг ЛНР

По его словам, за последнюю неделю удалось освободить ещё около десяти населённых пунктов.

«Наши военнослужащие развивают успех в наступательных действиях и освобождении территорий. 90% территории ЛНР полностью под нашим контролем, 5% — это где идут активные боевые действия, но тоже наш контроль, и 5% ещё оккупировано», — сказал Марочко.