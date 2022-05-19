Санкт-Петербург, 19 мая, 2022, 10:25 — ИА Регнум. На Васильевском острове Санкт-Петербурга местные жители вновь провели акцию против нового намыва на побережье Финского залива. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мы против северного намыва!».

Telegram-канал «Мы против северного намыва!» Жители Васильевского острова на акции против северного намыва

В ходе акции, которая проходила под присмотром полиции, петербуржцы обменялись мнениями о ситуации и в очередной раз пожаловались на то, что техника Группы ЛСР, задействованная в создании намыва, работает в ночное время и мешает жизни василеостровцев. Жители подчёркивают, что это прямое нарушение городского закона о тишине, но полиция на происходящее не реагирует, ссылаясь на незнание путей подъезда к намыву.

«У нас с ними (с Группой ЛСР — прим. ред.) суд, который они манкируют. Они не приходят, не приносят документы. Более того, те, кто в прошлый раз был на чаепитии (так называют акцию участники), полиции они показывали документы», — заявила одна из участниц. Другие участники заявили, что местным жителям при этом «смеялись в лицо».

Для решения ситуации с ночными работами жители написали коллективное заявление и направили его в отделение полиции. Они отмечают, что в правоохранительных органах ранее утверждали, что жалоб на шум к ним не поступало.

Высказав большую часть своих претензий, петербуржцы выстроились в один ряд и, взявшись за руки, повторяли: «Нам нечем дышать!». Символом этой проблемы также стали защитные маски.

Напомним, что в прошлый раз на место проведения акции приезжали представители Группы ЛСР для предоставления полиции документов о правомерности ведущихся строительных работ. Компания планирует создать намыв в северной части Васильевского острова и построить там жилой комплекс с социальной инфраструктурой. С этим не хотят мириться местные жители. По их мнению, необходимо сохранить нынешнюю береговую линию и создать благоустроенную территорию с пляжем.