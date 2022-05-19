Томск, 19 мая 2022, 10:14 — REGNUM В Томске перед судом предстанут четверо членов ОПГ, которых обвиняют в незаконном обороте более 44 тонн спиртосодержащей продукции. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Томской области.

Томские полицейские изъяли из незаконного оборота более 44 тонн алкогольной продукции
Томские полицейские изъяли из незаконного оборота более 44 тонн алкогольной продукции
Цитата из видео УМВД по Томской области

По данным следствия, с октября 2018 года по декабрь 2019-го обвиняемые покупали и сбывали немаркированную алкогольную продукцию. На их складах было найдено и изъято более 44 тонн спиртного на сумму более 23 млн рублей. Деятельность группы пресекли сотрудники уголовного розыска.

«В настоящее время материалы уголовного дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Октябрьский районный суд города Томска для рассмотрения по существу», — отметили в управлении.