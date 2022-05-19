Томск, 19 мая, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Томске перед судом предстанут четверо членов ОПГ, которых обвиняют в незаконном обороте более 44 тонн спиртосодержащей продукции. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Томской области.

Цитата из видео УМВД по Томской области Томские полицейские изъяли из незаконного оборота более 44 тонн алкогольной продукции

По данным следствия, с октября 2018 года по декабрь 2019-го обвиняемые покупали и сбывали немаркированную алкогольную продукцию. На их складах было найдено и изъято более 44 тонн спиртного на сумму более 23 млн рублей. Деятельность группы пресекли сотрудники уголовного розыска.

«В настоящее время материалы уголовного дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Октябрьский районный суд города Томска для рассмотрения по существу», — отметили в управлении.