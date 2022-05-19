Вашингтон, 19 мая, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Electronic Arts (EA) решила уволить около 100 сотрудников службы поддержки клиентов, которые работали в офисе компании, расположенном в Остине (штат Техас, США). Об этом 19 мая сообщает портал Kotaku.

Игра FIFA

Отмечается, что соответствующая информация появилась во внутренней переписке EA. Инсайдеры сообщили изданию, что речь идёт о тех сотрудниках, которые имели отношение к проекту футбольных симуляторов FIFA. Они также предположили, что в будущем разработчик может передать это направление на аутсорсинг.

Напомним, 10 мая 2022 года Electronic Arts объявила о том, что решила не продлевать лицензионное соглашение с FIFA. После этого FIFA сообщила, что начала вести переговоры с разработчиками, которые к 2024 году выпустят новую игру под брендом Международной футбольной федерации.