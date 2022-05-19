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«Внешняя политика Великобритании»
Замкомандира «Азова»* «Калина» сдался в плен российским военным
*запрещённая в России организация
Москва,
19 мая 2022, 10:13 — REGNUM Замкомандира украинского националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Святослав Паламар («Калина») сдался в плен российским военным, сообщил военный корреспондент Дмитрий Стешин.
Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным
Цитата из видео «Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным»
По словам военкора, Паламар вышел с завода «Азовсталь» в Мариуполе вечером 18 мая.
«Сейчас с Калиной занимаются. Ждем итоговую пресс-конференцию Калины», — сообщил Стешин в телеграм-канале.
Напомним, 18 мая командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский сообщил о выходе ещё одной большой группы украинских боевиков с территории «Азовстали».
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.