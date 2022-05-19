* запрещённая в России организация

Москва, 19 мая, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Замкомандира украинского националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Святослав Паламар («Калина») сдался в плен российским военным, сообщил военный корреспондент Дмитрий Стешин.

Цитата из видео «Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным» Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным

По словам военкора, Паламар вышел с завода «Азовсталь» в Мариуполе вечером 18 мая.

«Сейчас с Калиной занимаются. Ждем итоговую пресс-конференцию Калины», — сообщил Стешин в телеграм-канале.

Напомним, 18 мая командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский сообщил о выходе ещё одной большой группы украинских боевиков с территории «Азовстали».

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