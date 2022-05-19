* запрещённая в России организация

Москва, 19 мая, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Командиры украинского националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергей Величко и Константин Немичев объявлены в розыск МВД России. Это 19 мая следует из базы разыскиваемых ведомством.

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Отмечается, что Немичев 1992 года рождения и Величко 1994 года рождения, которые оба являются уроженцами Харькова, разыскиваются по уголовной статье.

При этом ранее в СК РФ сообщили, что у следователей есть данные о причастности командиров «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к посягательству на жизнь не менее восьми военных Вооруженных сил России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские беженцы в Великобритании всё чаще оказываются бездомными после ссор с владельцами недвижимости.