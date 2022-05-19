Москва, 19 мая, 2022, 10:11 — ИА Регнум. За сутки в Россию прибыли ещё более 13,5 тысячи мирных жителей Донбасса, сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области 19 мая.

Официальный портал Правительства Ростовской области Беженцы из ДНР и ЛНР

Беженцы прибыли в Россию с территории Донецкой Народной Республикии Луганской Народной Республики. Всего за сутки пересекли границу 13,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области режим ЧС будет действовать до снижения числа вынужденных переселенцев, прибывающих в регион.

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