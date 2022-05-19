Мачу-Пикчу, Перу, 19 мая, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Две железнодорожные компании, которые перевозят туристов в цитадель инков Мачу-Пикчу, приостановили свои услуги на 19 мая из-за протестов местных общин. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на заявление обеих компаний.

Мачу-Пикчу. Перу

«Мы были уведомлены концессионером железной дороги, компанией Ferrocarril Transandino, о приостановке движения поездов на четверг, 19 мая, в связи с публичным призывом различных общин Мачу-Пикчу к бессрочной забастовке и в преддверии возможной блокады железной дороги», — говорится в заявлении компании Inca Rail.

Мачу-Пикчу находится в шести километрах от посёлка Агуас-Кальентес.