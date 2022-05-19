Пермь, 19 мая, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В Перми в рамках акции «Ночь музеев» горожанам и гостям расскажут интересные факты об истории городского транспорта, сообщили в пресс-службе мэрии.

gorodperm.ru/Полина Коряковцева Ретротранспорт

Сотрудники МУП «Пермгорэлектротранс» 21 мая организуют экскурсии, посвященные истории городского транспорта и расскажут об особенностях его работы в наши дни. Участники акции «Ночь музеев» смогут ознакомиться с исторической схемой электротранспорта, посетить ретро-трамвай КТМ-1, попробовать себя в роли водителя грузового троллейбуса КТГ-2 и отыскать счастливый билетик на арт-объекте, посвящённом кондукторам.

Во время акции можно будет прикоснуться к живой легенде пермского транспорта — автобусу Mercedes О305. Ранее он работал на городских маршрутах.