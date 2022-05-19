Барнаул, 19 мая, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Власти Алтайского края в своем телеграм-канале обнародовали некоторую информацию о том, как исполняется поручение российского президента Владимира Путина по обеспечению региона угольным топливом. По словам министра строительства и ЖКХ Ивана Гилева, на создание обязательного запаса городам и районам будет выделено 540 миллионов рублей. Нормативный 45-дневный резерв твердого топлива будет в каждом муниципальном образовании края — всего около 119 тысяч тонн.

Вагоны с углем

Решение о финансировании из краевого бюджета принято в связи с нестабильностью цен на уголь и возможным дефицитом средств у ресурсоснабжающих организаций. В крае будут проведены совместные торги для приобретения угля, в которых муниципальным образованиям необходимо принять обязательное участие.

В связи с ростом предельных максимальных цен на уголь на 21,4% помощь в его приобретении будет оказана гражданам. На эти цели будет направлено около 1 миллиарда рублей.

«В прошлом году наш Алтайский край, например, испытал серьезные проблемы с обеспечением населения твердым топливом — дровами и углем. Во-первых, катастрофически подскочили цены. Во-вторых, были сюжеты, когда жители целых районов попросту не могли нигде приобрести твердое топливо — его не было в продаже. Такая ситуация, тем более теперь, повториться не должна.

Необходимо предпринять все меры, чтобы люди приобрели необходимый объем твердого топлива по доступным ценам; власть немедленно должна этим заняться.

При этом, как я полагаю, одинокие пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, а также семьи, в которых несовершеннолетних детей воспитывает только один из родителей, должны получить твердое топливо в нормативных объемах бесплатно, оплатив только доставку твердого топлива (мутить с ценниками по доставке, что зачастую имело место в прошлом году, также не следует)», — отметил в своём телегам-канале глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Алтайский край стоит на пороге отопительного кризиса, начали говорить еще осенью 2021 года в Локтевском, Третьяковском, Змеиногорском и ряде других районов. В конце года «угольный» вопрос российскому президенту Владимиру Путину в ходе пресс-конференции задала журналист издания «ПолитСибРу» из города Барнаула Александра Черданцева. Глава государства дал ряд поручений «принять исчерпывающие меры в целях бесперебойного обеспечения углем производителей тепловой энергии и населения в зимний период 2022 года, в том числе обеспечить населенные пункты точками реализации угля населению по доступным ценам».

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