Канны, Франция, 19 мая, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Организаторы Каннского кинофестиваля вручили актёру Тому Крузу почётную Золотую пальмовую ветвь. Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте мероприятия.

Mtv.ca Том Круз

«Сюрприз! Том Круз получает Почётную Золотую пальмовую ветвь перед показом фильма «Топ Ган: Мэверик», — говорится в публикации. Помимо Круза этой награды удостоены ещё 15 деятелей, среди них — Катрин Денёв, Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон и другие.

ИА REGNUM напоминает, что Почётная Золотая пальмовая ветвь — награда, вручаемая дирекцией Каннского кинофестиваля. Призом награждаются выдающиеся кинорежиссёры, актёры, актрисы и кинопродюсеры.