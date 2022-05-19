Лондон, 19 мая, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Украинские беженцы в Великобритании всё чаще оказываются бездомными после ссор с владельцами недвижимости. Об этом 19 мая сообщает Daily Mail.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

По данным издания, хозяева жилплощади нередко не могут оценить масштабов задачи. Между ними и украинскими беженцами всё чаще случаются ссоры, которые становятся причиной для выселения.

СМИ уточняет, что конфликты случаются на бытовой почве — кто-то из владельцев жилья является вегетарианцем и не переносит запах мясной пищи, в другом случае произошёл конфликт межу детьми в украинской и британской семье.

Отмечается, что зачастую беженцы узнают о решении за сутки до выселения, причём удалённо — по смс.