Курган, 19 мая, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Россию из Казахстана не пропустили 20 тонн потенциально опасных коровьих шкур. Об этом сообщает 19 мая Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

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Товар был задержан на участке границы в Курганской области. Товар везли из Кокчетава в Московскую область.

Однако с 12 января ввоз из Казахстана в Россию животных и продукции животноводства ограничен из-за подозрений на ухудшение эпизоотической обстановки по ящуру. Машину с грузом вернули в Казахстан.