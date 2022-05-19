Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, 19 мая, 2022, 10:07 — ИА Регнум. На Ямале три человека погибли при пожаре в вагон-городке в районе Новозаполярного нефтегазоконденсатного месторождения в Тазовском районе. Об этом сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Пресс-служба СУ СКР по ЯНАО На месте трагедии

Трагедия произошла утром 19 мая 2022 года. В ходе локализации возгорания силами обнаружены тела трёх граждан.

По данному факту организована доследственная проверка. На место происшествия на отдалённую территорию выдвинулась следственно-оперативная группа в составе следователей, следователей-криминалистов, сотрудников полиции, говорится в сообщении следственного управления.