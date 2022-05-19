Москва, , 10:06 — REGNUM В течение двух дней трансляции с площадок федерального Просветительского марафона «Новые горизонты» Всероссийского общества «Знание» собрали более 70 млн просмотров. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба общества «Знание».

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Отмечается, что в рамках марафона работают пять дискуссионных площадок, на которых аудиторией уже пообщались пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заместители председателя правительства РФ Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко и Татьяна Голикова, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр транспорта РФ Виталий Савельев, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, а также глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Кроме того, на марафоне выступили уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, президент РАН Александр Сергеев, основатель и гендиректор компании Wildberries Татьяна Бакальчук, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва, народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов («Новые люди») и многие другие.

Также указывается, что в ходе марафона обсуждались темы патриотизма, добровольчества, финансовый суверенитет страны, достижения транспортной отрасли и оборонно-промышленного комплекса, развитие онлайн-торговли, импортозамещение, вызовы и тренды мировой экономики.

Кроме того, отмечается, что ярким событием в программе марафона «Новые горизонты» в Москве на ВДНХ также стал финал первых всероссийских Просветительских игр для старшеклассников. Это новые интеллектуально-спортивные соревнования для учащихся 9–11-х классов и 1–2-х курсов средних специальных учебных заведений, направленные на всестороннее развитие личности. Игры организованы Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ.

Отметим, федеральный марафон «Новые горизонты» — это более 220 часов просветительского контента и более 200 лекторов и наставников — выдающиеся государственные и общественные деятели, лидеры бизнеса, науки, культуры, спорта. С программой марафона можно ознакомиться на сайте мероприятия. Онлайн-трансляции с площадок марафона могут увидеть все желающие на официальном сайте Российского общества «Знание», в сообществе ВКонтакте и на ресурсах партнеров.