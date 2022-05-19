Санкт-Петербург, 19 мая, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел заявил, что не уйдёт из команды в летнее межсезонье. Об этом 19 мая сообщает «Спорт-Экспресс».

Дарья Драй ИА REGNUM Вендел (слева)

«Я никуда не уйду из «Зенита», это точно. Съезжу в отпуск в Бразилию, наберусь сил и вернусь в Петербург готовиться к следующему сезону», — сказал Вендел.

Он добавил, что все футболисты расстроились из-за отстранения от еврокубков, но «остаётся только принять это и работать с удвоенной силой, чтобы в следующем сезоне вновь попасть туда».

Напомним, Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В составе команды 24-летний игрок провёл 55 матчей, в которых забил шесть голов и отдал восемь голевых передач, и стал двукратным чемпионом России.