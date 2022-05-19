Ростов-на-Дону, , 10:05 — REGNUM Сегодня, в день 100-летия со дня образования Всесоюзной пионерской организации имени Ленина, глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поздравил горожан с памятной датой.

В Ростове-на-Дону открыли мемориальную доску в честь 100-летия пионерии телеграм-канал главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко

«Этот праздник является по-настоящему всенародным. Свое пионерское детство — красные галстуки, девиз «Всегда готов!», пионерские лагеря, походы и костры — вспоминают десятки тысяч жителей советских республик, в том числе и ростовчан. <…> Сегодня мы продолжаем быть верными традициям и принципам пионерии – прививаем своим детям любовь к своей Родине, уважение к товарищам, стремление становиться лучше и помогать нуждающимся», — написал ростовский сити-менеджер в своём телеграм-канале.

В Ростове-на-Дону сегодня функционируют 578 детских и молодёжных общественных организаций, которые объединяют более 67 тыс. детей и молодёжи.