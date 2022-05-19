Воронеж, 19 мая 2022, 10:04 — REGNUM Житель Новоусманского района Воронежской области Василий Мерзликин погиб в результате обстрела села Тёткино Курской области утром 19 мая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области. Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования родным погибшего.
Как уточняется, у Василия Мерзликина остались трое детей.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 19 мая курское село Тёткино подверглось обстрелу со стороны Украины. Погиб один человек.
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