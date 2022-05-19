Воронеж, , 10:04 — REGNUM Житель Новоусманского района Воронежской области Василий Мерзликин погиб в результате обстрела села Тёткино Курской области утром 19 мая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области. Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования родным погибшего.

Последствия обстрела Телеграм-канал губернатора Курской области Романа Старовойта

«У Василия была вполне мирная профессия — водитель, и то, что он оказался на месте обстрела населенного пункта соседнего региона, есть трагическая случайность. По предварительным данным, наш земляк находился по рабочим делам на территории завода, подвергшегося огню противника», — сказал губернатор Воронежской области.

Как уточняется, у Василия Мерзликина остались трое детей.

«Страшная беда для семьи погибшего. При необходимости окажем ей поддержку. Выражаю всем родным и близким Василия Мерзликина искреннее сочувствие», — говорится в соболезнованиях главы региона.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 19 мая курское село Тёткино подверглось обстрелу со стороны Украины. Погиб один человек.

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