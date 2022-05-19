Мадрид, 19 мая 2022, 10:03 — REGNUM Национальной системе здравоохранения Испании требуется ещё 10 тысяч семейных врачей для гарантированной замены выходящих на пенсию медиков и реорганизации первичной помощи. Об этом пишет агентство EFE.
Помимо этого, системе здравоохранения страны также требуются инвестиции в размере трёх млрд евро для найма и устранения нестабильности текущих контрактов.
Испанское общество семейной и общественной медицины уже предложило инвестиционный сценарий для первичной медицинской помощи, чтобы удовлетворить потребности населения в здравоохранении.