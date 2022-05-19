Берлин, , 10:20 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц старается вернуть себе общественное одобрение и начнет с выступления в парламенте в 19 мая, сообщает агентство France-Presse.

Олаф Шольц Олаф Косинский

На Шольца, чья Социал-демократическая партия (СДПГ) находится у власти совместно с «зелеными» и Свободной демократической партией (СвДП), обрушился шквал критики за его, как считается слабую реакцию на спецоперацию на Украине, в том числе за колебания по вопросу отправки туда тяжелого вооружения.

Между тем «зеленые» министры — министр иностранных дел Анналена Бербок и министр экономики Роберт Хабек — впечатлили публику своими более решительными заявлениями и, по данным недавнего опроса, возглавили список самых популярных политиков страны.

Партия Шольца потерпела сокрушительное поражение на последних региональных выборах, проиграв консервативному ХДС и показав наихудший результат в самой густонаселенной земле Германии Северный Рейн-Вестфалия.

А «зеленые» тем временем почти утроили свой результат по сравнению с предыдущим пятью годами ранее. Они заняли третье место и почти наверняка войдут в состав следующего регионального правительства.

Журнал Der Spiegel назвал результат «личным поражением» Шольца после того, как он активно участвовал в избирательной кампании, появляясь на плакатах и митингах.

И без того знаменитый отсутствием харизмы еще до того, как он стал канцлером, теперь Шольц, по-видимому, расплачивается за медлительность в отношениях с Москвой на фоне опасности эскалации кризиса.

Стремясь вернуть себе расположение публики, Шольц в последние дни раздавал длинные телеинтервью.

19 мая он попытается объяснить свою политику парламенту Германии в преддверии саммита ЕС в конце мая 2022 года.

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