Уфа, 19 мая, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Школьница получила тяжелые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Башкирии. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Количество мопедов и мотоциклов во много раз превышают число местных жителей Гоа

Сообщается, что ДТП произошло вечером 18 мая в Бирском районе на 23 км автотрассы Бирск — Питяково.

По предварительной информации, 32-летний житель Чувашии, сидя за рулем бортового автомобиля УАЗ, совершил столкновение с попутным мопедом «Alpha Lux».

Отмечается, что водитель двухколёсного транспорта, 15-летняя школьница, была доставлена в реанимационное отделение местной больницы.

«Известно, что управляла она мопедом без прав, без мотошлема, без какой-либо экипировки», — сообщает пресс-служба

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии автомобиль упал в реку.