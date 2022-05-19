Ереван, 19 мая, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Участники акции в Ереване, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, 19 мая попытались освободить активиста, задержанного сотрудниками полиции. Трансляцию ведёт на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян.

Photolure Акция гражданского неповиновения в Ереване

Задержанного поместили в специальный автобус, после чего протестующие перегородили ему путь и потребовали освободить товарища. Между участниками акции и правоохранителями произошла стычка, но в итоге активиста не удалось освободить.

Накануне в подобной ситуации водитель автобуса, заблокированного протестующими, предпочёл открыть двери и выпустить задержанных.

Напомним, масштабные акции протеста в Ереване, организованные оппозиционными партиями, проходят каждый день с 1 мая. В последние дни они стали шире. Протестующие блокируют улицы, 18 мая они добились прекращения работы метро на несколько часов.