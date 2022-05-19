Москва, 19 мая, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Российские переработчики текстиля лишись 85% сырья из-за санкций. В мае прекратился импорт тканей, предназначенных для выпуска обтирочной ветоши и регенеративного волокна, сообщает 19 мая РБК со ссылкой на участников рынка.

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Обтирочную ветошь предприятия закупают для использования при ремонте и производстве. К примеру, РЖД приобрели в 2019 году обтирочные материалы на 2,4 млн рублей. Регенеративное волокно необходимо для выпуска утеплительных и изоляционных материалов, подушек и матрацев.

73% объёма текстильного вторсырья российские переработчики получали из-за границы. Ещё 12% давала шведская сеть H& M, собиравшая через свои магазины старую одежду.

Переработчики отмечают, что дефицит импортного сырья восполнить не получится, при этом отечественный вторичный текстиль подорожал втрое. Для загрузки производственных мощностей нужно в семь раз увеличить сбор старого текстиля. России в связи с этим нужна целая система, подобная сбору макулатуры.

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