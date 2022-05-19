Ярославль, , 10:01 — REGNUM Заместитель председателя Ярославской областной думы Антон Капралов намерен перевести в регион многодетную семью из 11 человек из Запорожской области Украины. Об этом он сам написал в социальных сетях.

Семья Солодовник Антон Капралов

Ярославский депутат сообщил, что уже несколько месяцев решает вопрос перевозки семьи в Ярославскую область.

«Ко мне обратилась семья Солодовник, которая оказалась в очень сложной ситуации. Андрей и Наталия живут городе Бердянске (Запорожская область, недалеко от Мариуполя), у них 9 детей, самая младшая только родилась. Наталье присвоено звание «Мать-Героиня». Сейчас эта территория находится в прифронтовой зоне. Нет возможности работать и обучать детей, возникает реальная угроза жизни! Семья решилась на переезд в Россию, а именно в Ярославскую область. Сейчас семья в процессе эвакуации с территории Украины», — сообщил заместитель председателя Ярославской областной думы Антон Капралов.

Депутат обратился к ярославцам по вопросу жилья для многодетной семьи и работы для главы семейства.

«Чем им можно помочь: поиск подходящего жилья для такой большой семьи на безвозмездной основе, либо за минимальную плату; возможные варианты работы для главы семейства, Андрей имеет водительские права, с категориями А, B,C (стаж более 15 лет), по роду деятельности — профессиональный сантехник (владеет другими строительными специальностями). Как вы понимаете, ситуация очень серьезная и накладывает большую ответственность за дальнейшую судьбу 11 человек», — отметил Антон Капралов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в Ярославскую область целенаправленно прибыли несколько партий беженцев. Еще в марте 480 человек приехало из Мариуполя, в мае регион принял 100 человек из Харьковской области.

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