Пенза, , 09:59 — REGNUM В Пензе в отношении директора областного драмтеатра возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в значительном размере»). Предполагается, что вознаграждение предназначалось за заключение договора на музыкальное оформление представлений, сообщает следственное управление СКР по Пензенской области.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным следствия, директор государственного автономного учреждения культуры «Пензенский областной драматический театра им. А. В. Луначарского» получил от жителя Пензы взятку в размере 30 тыс. рублей за заключение договоров на музыкальное оформление двух спектаклей. Часть денег была передана в марте, оставшиеся 20 тыс. рублей — 17 мая.

Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали факт получения взятки. Деньги изъяты в ходе осмотра места происшествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензе преподавателей филиала Самарского государственного университета путей сообщения обвиняют в незаконном получении от студентов более 200 тыс. рублей.

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