Пенза, 19 мая, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Пензе в отношении директора областного драмтеатра возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в значительном размере»). Предполагается, что вознаграждение предназначалось за заключение договора на музыкальное оформление представлений, сообщает следственное управление СКР по Пензенской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным следствия, директор государственного автономного учреждения культуры «Пензенский областной драматический театра им. А. В. Луначарского» получил от жителя Пензы взятку в размере 30 тыс. рублей за заключение договоров на музыкальное оформление двух спектаклей. Часть денег была передана в марте, оставшиеся 20 тыс. рублей — 17 мая.

Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали факт получения взятки. Деньги изъяты в ходе осмотра места происшествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензе преподавателей филиала Самарского государственного университета путей сообщения обвиняют в незаконном получении от студентов более 200 тыс. рублей.

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