Кабул, 19 мая, 2022, 09:58 — ИА Регнум. По словам специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана (SIGAR), самым большим фактором, приведшим к развалу афганской армии в августе 2021 года, было решение США вывести войска и частные военные компании из Афганистана на основе соглашения, подписанного с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) администрацией бывшего президента США Дональда Трампа и реализованного администрацией нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Вывод американских войск «разрушил» боевой дух афганской армии, поскольку она зависела от военной поддержки США, говорится в обзоре SIGAR. Решение США о выводе войск из Афганистана было подписано Дональдом Трампом в феврале 2020 года, а затем реализовано президентом Байденом в апреле 2021 года.

По сообщению SIGAR, несмотря на инвестиции в размере 90 миллиардов долларов США во время войны, афганские силы по-прежнему в значительной степени зависели от поддержки США живой силой и техникой. По данным генерального инспектора, афганские силы безопасности после 20 лет обучения так и не стали сплочённой и мощной силой, способной действовать самостоятельно.

SIGAR пишет, что в этих недостатках виноваты правительства США и Афганистана.

В отчёте рассматривается вопрос о неудачных стратегиях США в Афганистане и говорится, что Соединённые Штаты неоднократно ставили перед афганскими военными цели, которые были недостижимы. Согласно SIGAR, силы и ресурсы использовались в местах, которые увеличивали проблемы, а не решали их. После соглашения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе действовать афганским силам безопасности мешали другие факторы.

По данным SIGAR, афганские силы безопасности столкнулись с такими проблемами, как широко распространённая коррупция и дезертирство. Эти силы были способны обеспечивать безопасность только городских и густонаселённых районов. Слабость афганских сил безопасности делала противостояние с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) очень зависимым от авиаударов США.

По данным SIGAR, в 2019 году Соединённые Штаты нанесли более 7400 авиаударов, но в следующем году количество авиаударов сократилось до 1600, причём около половины этих ударов было нанесено до 29 февраля 2020 года, то есть до заключения сделки между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После сокращения авиаударов, что отражало приверженность США соглашению в Дохе, у афганского правительства не было возможности наносить авиаудары, чтобы помешать продвижению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Бывший генерал афганской армии Сами Садат заявил инспекторам SIGAR, что после ухода американских подрядчиков, любой самолёт, нуждающийся в ремонте, выходил из строя. По его словам, за несколько месяцев было уничтожено или вышло из строя 60% вертолётов Black Hawk, и у правительств Афганистана и США не было планов по их повторному вводу в строй.

В отчёте также подвергся критике вывод американских войск с аэродрома Баграм в июле 2021 года, в котором говорится, что американские войска покинули Баграм внезапно и очень спешно, не проинформировав об этом нового афганского командующего на базе.

В отчёте SIGAR рассматривается подозрительность и некомпетентность Ашрафа Гани в крахе афганских вооружённых сил и правительства. Отмечается, что Гани совершенно не знал военную ситуацию, и только в последние месяцы перед тем, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль страну, он понял, что афганская армия сильно зависит от американцев.

Гани, становясь всё более недоверчивым к Соединённым Штатам, опасался заговора Запада с целью сместить его. Он сузил круг близких ему людей и молодого поколения афганских офицеров, которые, «были подготовлены Соединёнными Штатами, и заменил их старыми кадрами».

Командующий афганскими ВВС сообщил инспекторам SIGAR, что армейская авиация была готова защищать столицу с помощью десятков вертолётов и 17 самолётов, но когда Гани сбежал, возобладал «инстинкт самосохранения», и все, кто мог, улетели в соседние страны.

Согласно отчёту, Гани уволил многих высокопоставленных сотрудников службы безопасности и ключевых командиров, сомневаясь в их преданности. Эти действия ещё больше ослабили афганские силы безопасности и вызвали путаницу в управлении боевыми действиями.