19 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили сообщение газеты Welt о том, что украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба впал в ярость во время разговора с главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт.

Оксана Переможенко, , 10:50 — REGNUM Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба впал в ярость во время разговора с главой министерства обороны Германии Кристиной Ламбрехт, сообщает 18 мая газета Welt.

Дмитрий Кулеба Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По утверждению издания, глава украинской дипломатии «набросился» на министра обороны Германии 13 мая во время разговора о поставках вооружений Киеву.

В частности, украинский дипломат требовал скорейшей поставки зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard и организовать скорейшую доставку боеприпасов для них.

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Новость обсудили в социальных сетях.

«Терпите, европейцы, терпите», — с сарказмом написал Алексей Б.

«Немцы и это проглотят? А вообще, знают, что все равно все откалибровано будет», — добавила Татьяна М.

«Требовал? Это на основании какого документа министр беднейшей страны в Европе может что-либо требовать у первой экономики Европы?» — задался вопросом один из участников обсуждения.

«Кто такие вообще немцы?! Сам Кулеба вам приказывает!!!» — с сарказмом пишет Евгений Б.

«Поверил в себя», — смеется Вася П.

«Не удивляйтесь наглости Кулебы. Он требует свое. Украина предоставила свою территорию и пушечное мясо для войны НАТО с Россией, за это НАТО обязано содержать украинскую армию и власть. Просто коммерческая сделка», — отметила Татьяна А.

«Не знал, что ФРГ под протекторатом у незалежной», — иронизирует Брайан Т.

«Ух и немцы терпилы», — смеется Алексей Р.

«Вот наглые попрошайки! Представляю, если бы на улице нищие кидались на людей, требуя денежку», — отреагировала Puma.

«А и правда, что эта там какая-то Германия себе позволяет? «Восхищает» не Кулеба, а Германия. Какая-то плесень их мордой об стол все время, а они только оправдываются», — написала Татьяна.

Глава министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт Kuebi

«Они и это проглотят», — прокомментировала Виктория.

«Одни холопы госдепа уже кошмарят других. Это цирк», — смеется Vladimir V.

«Белый хозяин Кулеба указывает евро-туземцам, где их правильное место… жабогадюкинг», — с сарказмом добавила Инна К.

«Если даже этот нагибает немчуру, дела в ЕС совсем плохи», — считает Sergey P.

«За утилизацию Украины нынешними украинскими фашистами немецкие фашисты готовы терпеть любые унижения», — отреагировала Veta G.

«Видимо, уже есть куда продать. Покупатель гневается», — с сарказмом написал «Ще не вмерла Україна».

«Поверил в свою безнаказанность или что? Или ради того, чтобы России подгадить будут терпеть все выходки Кулебы?» — недоумевает один из участников обсуждения.

«Ну я так понимаю, что Украину поделили уже. Они не просто терпят, они ждут, когда отыграются…» — смеется Светлана.

«Класс! Интересно, какой порог терпимости у немцев? Наши братья меньшие раздают пощечины немцам, а те терпят и оправдываются…» — задумалась Ирина М.

«О, каков жабогадюкинг!» — смеется Elina G.

«Я только рад этому. Немцы должны испить до дна чашу украинской благодарности», — иронизирует Celle.

«Европейцы не обидчивы, обидчивы только американцы и англичане. На остальных орать можно», — добавил VG.

«Гавкает на белую госпожу. Совсем холоп одурел», — иронизирует Наталья В.

«Пока белый господин прикрывает можно еще не такое позволить», — с сарказмом отреагировал Roman P.

«Породили монстров, пусть терпят», — добавил 82 782.

«Один раз проглотили обиду, второй раз уже легче пойдёт», — смеется Татьяна.

«Это только начало, скоро немчуре ещё и укажут, на каком языке надо с патриотами общаться», — пишет Slava.

«Получи, фашист, гранату», — с сарказмом подытожила Galina.