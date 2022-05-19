Владикавказ, , 09:58 — REGNUM В Северной Осетии задержан 66-летний житель Владикавказа, сообщивший по телефону о якобы существующей угрозе взрыва в Комсомольском парке. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, сообщили 19 мая в пресс-службе регионального управления МВД.

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«В полицию поступило сообщение о якобы существующей угрозе на территории Комсомольского парка во Владикавказе. Телефонное сообщение не нашло своего подтверждения. Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлены личность звонившего и его местонахождение», — говорится в сообщении полиции.

Как признался в ходе опроса задержанный, он купил мобильный телефон с незарегистрированной сим-картой и сразу же позвонил с сообщением о минировании парка в полицию. Однако одними звонками о ложном теракте он не ограничился. В его доме при обыске были обнаружены самодельный револьвер, патроны к нему, а также взрыватель ручных гранат и ручная осколочная граната.

В отношении злоумышленника возбуждены еще два дела — о незаконных приобретении, передаче, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств и незаконных приобретении, передаче, хранении, перевозке, ношении огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов.