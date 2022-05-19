Санкт-Петербург, 19 мая, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Температура воздуха в Санкт-Петербурге в четверг, 19 мая, останется ниже климатической нормы, днем она поднимется максимум до +12 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург, весна

По его словам, синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей 19 мая будет определяться проходящим холодным фронтом, после чего регион окажется в тылу циклона.

«Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Температурный фон останется ниже нормы», — пояснил синоптик.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в Петербурге днем составит +10…+12 градусов, по Ленинградской области +9…+14 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

«В пятницу без осадков и около +14 градусов», — уточнил Леус.