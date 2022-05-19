Лос-Анджелес, США, 19 мая 2022, 09:55 — REGNUM Продюсер и режиссёр сериала «Очень странные дела» Шон Леви раскрыл подробности сюжета четвёртого сезона шоу. Об этом 19 мая пишет Comicbook.

Кадр из сериала «Очень странные дела»
Кадр из сериала «Очень странные дела»
Kino-teatr.ru

По словам Леви, в новом сезоне актриса Седи Синк, которая играет героиню по имени Макс, сможет «по-настоящему погрузиться» в свою роль, так как её персонаж получит основную сюжетную линию. «Макс в четвёртом сезоне немного ближе к тому, где она была во втором сезоне… В третьем сезоне она расслабляется, и мы видим более весёлую и удобную версию Макс. Но в четвёртом сезоне она вернулась к своим старым привычкам, но в другой крайности», — рассказал продюсер.

ИА REGNUM напоминает, что четвёртый сезон «Очень странных дел» будет разделён на две половины. Премьера первой запланирована на 27 мая 2022 года, а второй — на 1 июля.

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