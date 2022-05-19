Лос-Анджелес, США, , 09:55 — REGNUM Продюсер и режиссёр сериала «Очень странные дела» Шон Леви раскрыл подробности сюжета четвёртого сезона шоу. Об этом 19 мая пишет Comicbook.

Кадр из сериала «Очень странные дела» Kino-teatr.ru

По словам Леви, в новом сезоне актриса Седи Синк, которая играет героиню по имени Макс, сможет «по-настоящему погрузиться» в свою роль, так как её персонаж получит основную сюжетную линию. «Макс в четвёртом сезоне немного ближе к тому, где она была во втором сезоне… В третьем сезоне она расслабляется, и мы видим более весёлую и удобную версию Макс. Но в четвёртом сезоне она вернулась к своим старым привычкам, но в другой крайности», — рассказал продюсер.

ИА REGNUM напоминает, что четвёртый сезон «Очень странных дел» будет разделён на две половины. Премьера первой запланирована на 27 мая 2022 года, а второй — на 1 июля.

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