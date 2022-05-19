Анадырь, , 09:59 — REGNUM В Билибино впервые с начала года выявили зараженное бешенством животное — дикая лиса контактировала с двумя домашними собаками, которые не были привиты против бешенства. В городе на 60 дней введен карантин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Чукотки.

Лис lightstargod

Читайте также: В Ростовской области отменили карантин по бешенству

Лабораторные исследования подтвердили, что лисица была заражена, её убили.

С 13 мая в Билибино объявлен карантин по бешенству на 60 дней.

Началась и массовая вакцинация против бешенства. Специалисты ветслужбы проведут поквартирный обход по всему городу. Не привитых домашних питомцев будут прививать на месте, а животных подозрительных на бешенство изолировать в приют на 14-дневный карантин. Кроме того, будет произведен отлов животных без владельцев с улиц города.

«На период карантина на улицах города мы должны обеспечить отсутствие животных без владельцев. Около 200 голов где-то нужно будет разместить на два месяца. Это одно из самых трудоемких мероприятий. Животных с клиническими признаками бешенства будут усыплять и кремировать», — пояснили специалисты.

Отмечается, что на 19 мая новых случаев бешенства на Чукотке не установлено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области стало известно об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству на отдельной территории Миллеровского района.