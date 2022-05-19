Донецк, , 09:54 — REGNUM Более половины находившихся в подземельях завода «Азовстали» украинских военнослужащих вышли и сдались. Об этом 19 мая сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Глава ДНР Денис Пушилин council.gov.ru

По его словам, процесс сдачи в плен ещё идёт. Между тем, с территории «Азовстали» уже вышли больше половины украинских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о сдаче в плен замкомандира полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с позывным «Калина». Об этом рассказал военкор Дмитрий Стешин со ссылкой на знакомых военнослужащих. Официального подтверждения пока нет.