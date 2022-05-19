Воронеж, , 09:51 — REGNUM Нарушения при строительстве школы в селе Семилуки Семилукского района Воронежской области выявлены инспекторами Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора, сообщили 19 мая в ведомстве.

На месте строительства школы Пресс-служба Центрально-Черноземного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

Строительство школы подрядчик ООО «СтройИнжиниринг» осуществляет в границах особо охраняемой природной территории регионального значения — государственный комплексный природный заказник «Семилукский». На момент проверки Росприроднадзора подрядчиком проводились работы по устройству инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения, разработка котлована и устройство фундамента здания школы.

В ходе проверки инспекторы выявили нарушения обязательных требований в области охраны окружающей среды. Так, стройплощадка не была поставлена на госучёт как объект НВОС, отсутствует программа производственного контроля. Выявлены нарушения в части обращения с отходами, часть их была устранена ещё во время проверки. Установлено также, что при подготовке котлована были уничтожены зеленые насаждения при отсутствии разрешительных документов в полном объеме.

Отметим, что строительство школы в Семилуках на 500 мест планируется завершить до конца 2023 года.