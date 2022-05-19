19 мая 2022 | Время чтения 1 мин

Пользователей соцсетей рассмешило заявление МИД Франции о том, что ни Франция, ни ЕС, ни НАТО якобы не хотят войны с Россией.

Татьяна Иващенко, , 11:07 — REGNUM Пользователи соцсетей 19 мая активно обсуждают заявление МИД Франции о том, что ни Франция, ни ЕС, ни НАТО якобы не хотят войны с Россией.

Боеголовушка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Хотелось бы чётко напомнить, что ни мы не находимся в состоянии войны с Россией, ни ЕС, ни НАТО. И мы все не хотим войны с Россией… С нашей стороны нет никакой эскалации», — заявила официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр в ТВ-эфире.

«Да ладно???» — удивилась заявлению французского МИД Julia888, подписчица новостной группы в телеграм-канале.

«Брехливое отребье», — возмущена Елена.

«Уже воюют», — заметил Slavko S.

«Хотеть (не хотеть) и делать — это разные вещи», — иронизирует Ольга Л.

«Так не хотят, что уже воюют до последнего украинца…» — комментирует Влад.

«Они «воюют» украинцами», — считает А.

«Да вы что? А оружие и деньги кто шлёт на Украину?» — спрашивает Elena.

«Ну-ну, заметно», — оставил саркастический комментарий Michael S.

«Врут? Я думаю да», — рассуждает Артём.

«Правильно. Зачем им самим мараться. Они Украину заставят это делать», — отметил пользователь с ником Яло.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зачем тогда оружие давать? Врут, как дышат, чужими руками жар загребать хотят», — убеждён Станислав.

«Да-да, мы всё это слышали. Мы верим, конечно, Запад же никогда не врёт», — иронизирует Дмитрий Ю.

Наталия считает, что России с такими западными «друзьями» «никогда нельзя расслабляться и терять свою боеспособность».

«Они просто поставляют оружие украинцам. А так они за мир», — смеётся DD.

«Верить этим *** — себя не уважать!» — считает Мария.

«Зато оружием завалили Украину», — комментирует Михаил.

«Ну-ну, весь мир наблюдает, как они не хотят войны с Россией, накачивая Украину оружием», — подытожила обсуждение Анастасия.

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