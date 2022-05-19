Берлин, , 09:51 — REGNUM Вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс пошатнет безопасность на Европейском континенте, пишет германское издание Jung Welt.

«Дополнительное расширение Североатлантического альянса означает не большую, а меньшую безопасность в Европе и увеличивает риск масштабного вооруженного конфликта», — говорится в материале.

Вместе с тем автор публикации обратил внимание на звучащие утверждения о том, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО «не несет России никакой опасности, хотя сведения про то, какое оружие и в каких количествах разместят в обеих странах, намеренно держатся в секрете».

Шаги, предпринимаемые НАТО, демонстрируют экспансионистский характер организации, чье представление о приверженности демократии и мирном разрешении конфликтов «надумано», передает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая власти Финляндии официально приняли решение о вхождении в НАТО. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Хельсинки в связи с этим ожидает некий сюрприз. При этом ответные меры, как заявила Захарова, будут «в первую очередь за военными».

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