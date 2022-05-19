Варшава, , 09:51 — REGNUM Решение о заочном аресте российского диспетчера Виктора Рыженко, который работал на аэродроме Смоленска в день крушения самолета Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским, принял окружной суд Варшавы. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе польского суда.

Катастрофа польского Ту-154 в Смоленске See OTRS ticket for details

«По делу в отношении Виктора Р. (фамилия по законам Польши не называется» суд назначил подозреваемому меру пресечения в виде временного ареста сроком на 30 дней с даты его задержания», — приводи сообщение пресс-служба ТАСС.

При этом в мае 2021 года суд в Польше начал рассмотрение дела о заочном аресте российских авиадиспетчеров по делу о крушении самолета президента Польши в 2010 году под Смоленском.

Напомним, самолет Ту-154 Леха Качиньского 10 апреля 2010 года разбился при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный» и вес находившиеся на его борту — 88 пассажиров и восемь членов экипажа, которые направлялись на траурные мероприятия в Катыни, погибли.