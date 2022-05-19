Париж, 19 мая, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Необычная жара наблюдается на юго-востоке, юго-западе и востоке Франции, передает BFM TV.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Жара, солнце, лето

Местами столбик термометра поднимался до отметки в 35°C. Согласно данным Météo-France, в стране 18 мая было побито несколько тепловых рекордов.

Франция переживает самый длинный и самый теплый весенний период, по крайней мере, 37 дней температура воздуха превышает норму. Жара становится более вероятной из-за глобального потепления. На этой неделе в большинстве регионов Франции зафиксировали от 28 до 34°C, что является необычной температурой для этого времени года.

«Это исключительный эпизод жары с точки зрения его скороспелости, продолжительности и географической протяженности», — заявили в метеорологической службе Франции.

В Météo-France считают, что май 2022 года побьет рекорд мая 2011 года и станет самым жарким.