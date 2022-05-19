Уфа, 19 мая, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Завод по производству соков, нектаров и фруктовых безалкогольных напитков намерен построить в Башкирии инвестор из Узбекистана. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Сок

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Сообщается, что в Узбекистане был подписан меморандум о сотрудничестве и взаимодействии с узбекской компанией.

Инвестор намерен построить в Башкирии завод по производству нектаров, соков и фруктовых безалкогольных напитков. На реализацию данного проекта планируется направить 502 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Узбекистане была подписан меморандум о сотрудничестве между министерством торговли и услуг Башкирии, Ферганской и Наманганской торгово-промышленными палатами Узбекистана, ООО «Евразия-Уфа».